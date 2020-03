Coronavírus fecha várias escolas em Espanha

O Ministério da Saúde da Espanha confirmou esta terça-feira 999 casos do novo coronavírus (Covid-19) no país, a maioria dos quais localizados na Comunidade de Madrid (469) e no País Basco (149).

O ministério espanhol anunciou estes números logo após a conferência de imprensa realizada pelo diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências em Saúde, Fernando Simón, na qual relatou o registo de 904 casos confirmados e 16 mortos.

Entretanto, as escolas foram fechadas em Vitória, no País Baco, e a imprensa local está a avançar que todas as escolas na região de Madrid serão encerradas, uma medida que deverá afetar cerca de 1,2 milhões de estudantes.

