Covid-19: Suspensas aulas na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

Foram suspensas as aulas na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto para evitar a propagação do novo coronavírus.

Em comunicado, a universidade informa que decidiu “suspender de imediato todas as atividades letivas do seu Mestrado Integrado em Medicina” e “estender esta suspensão aos hospitais afiliados”.

Para além disso, os alunos ficam interditos de circular no edifício do Hospital de São João, onde está internada a maioria dos casos confirmados em Portugal.

