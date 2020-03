Mais nove casos de coronavírus confirmados nas últimas 24 horas em Portugal

Subiu para 39 o número de infetados com o novo coronavírus em Portugal. Surgiram nove casos nas últimas 24 horas e há 339 casos suspeitos e à espera do resultado das análises. Foi, entretanto, alargada a rede de hospitais de referência.

A Direção-Geral da Saúde apresentou o plano de contingência nacional mas, para já, não vê necessidade de fechar fronteiras ou cancelar rotas de voos para os países mais afetados.

Há escolas fechadas em Felgueiras, Lousada, Amadora e Portimão. Para conseguir dar resposta à subida do número de casos,

as autoridades de saúde decidiram colocar mais hospitais como referência.

A partir desta terça-feira, o Santa Maria e o Egas Moniz, em Lisboa, passam a poder receber casos suspeitos ou

infetados e a fazer análises para despiste do novo coronavírus.

O centro hospitalar de Coimbra decidiu colocar o hospital dos covões como referência. O hospital de Faro também vai fazer parte da lista, mas no Algarve, as análises vão ser feitas no centro regional de saúde pública.

Se a situação complicar, as forças armadas já disseram que têm camas disponíveis no Hospital das Forças Armdas, nos polos de Lisboa e do Porto e noutras instalações pelo país.

Os militares também estão prontos para avançar com a descontaminação de grandes áreas, e, se for preciso, a instalação de hospitais de campanha, a distribuição e produção de medicamentos.

A linha de Saúde 24, que tem recebido milhares de chamadas por dia, foi reforçada com mais enfermeiros.

As empresas de transportes públicos no Porto e em Lisboa, vão reforçar a limpeza e da desinfeção dos autocarros, comboios ou barcos.

Há cada vez mais hospitais a restringirem as visitas, a cancelarem seminários e reuniões.

Em Lisboa, foram proibidas as entradas dos delegados de informação médica nos hospitais de Santa Maria e Pulido Valente.

