Comandante ao serviço da TAP infetado com novo coronavírus

O comandante está com um estado de saúde estável.

De acordo com os parâmetros definidos pelas autoridades de saúde e as características técnicas do avião, as empresas garantem que não existe risco de contágio para os passageiros, já que o sistema de ventilação do cockpit é independente do resto da cabina.

O co-piloto e a chefe de cabina que trabalharam com o comandante nos voos desse dia estão em isolamento e a ser acompanhados pelas autoridades de saúde que estão articuladas com os serviços clínicos da UCS.

O avião, um ATR 72, foi submetido a todos os procedimentos de higienização e desinfeção previstos nos planos de contingência, após o que a aeronave foi libertada para serviço pelas autoridades de saúde.

