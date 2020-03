Coronavírus. Cancelados jogos da seleção nacional no Qatar

A seleção portuguesa de futebol já não vai participar no torneio internacional no Qatar, que estava marcado para o final do mês de março, devido à pandemia de Covid-19, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"A decisão resultou da situação de emergência que se vive em todo o mundo provocada pela pandemia do Covid-19", refere a FPF em comunicado.

A equipa das 'quinas' tinha jogos marcados com a Bélgica, a 27 de março, e com a Croácia, no dia 30, que estavam agendados para Doha, mas o torneio, que contava também com a Suíça, acabou por ser cancelado.

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.300 mortos em 28 países e territórios.

O número de infetados ultrapassou as 120 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.



