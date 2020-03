Covid-19: Ministra garante reforço das linhas de apoio "ainda esta semana"

A audição da Ministra da Saúde é regimental, a primeira da nova Legislatura e também a primeira após a aprovação do Orçamento do Estado. Mas com o surto do novo coronavírus na ordem do dia, Marta Temido quis deixar aos deputados a garantia de que o Governo está preparado para passar da fase de "contenção" para a de "mitigação".

"Ainda esta semana", garante Marta Temido, as linhas telefónicas - SNS 24 e de apoio ao médico - estarão reforçadas. Além do alargamento do número de hospitais para receber doentes, a ministra da Saúde adiantou que "está pronta a capacidade de recolha de material biológico em casa" e em estudo está a hospitalização domiciliária "nos casos de doença ligeira".

