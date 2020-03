Bélgica regista primeira morte de um doente de Covid-19

O ministro da Saúde belga anunciou, esta quarta-feira, a morte do primeiro doente infetado pelo novo coronavírus no país. Trata-se de um paciente que tinha 90 anos, avança a Reuters.

Indonésia reporta primeira morte de um doente de Covid-19

As autoridades indonésias de saúde reportaram também hoje a primeira morte de um doente com o Covid-19 anos, uma mulher com 53 anos.



O diretor-geral de controlo e prevenção de doenças do Ministério da Saúde, Achmad Yurianto, disse que o paciente, que tinha sido o 25.º caso detetado, morreu hoje, após quase três dias de tratamento, segundo o jornal Jakarta Post.

"O paciente foi internado em estado já grave causado por doenças preexistentes, incluindo diabetes, hipertensão, hipertireoidismo e doença pulmonar obstrutiva de anos", disse o responsável.



A infeção com o novo coronavírus agravou o sistema imunológico da paciente, e as suas doenças pré-existentes, pelo que o vírus "piorou a sua condição".

Achmad Yurianto escusou-se a revelar a nacionalidade do doente e o hospital onde estava internado.

A Indonésia tem um total de 27 casos confirmados no país.

