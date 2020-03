A Ministra da Saúde reconhece que não será possível conter o contágio de infeções por Covid-19 por muito mais tempo, adiantando no Parlamento que nas últimas 24 horas há mais casos confirmados em Portugal, o que será revelado no boletim desta terça-feira. Marta Temido admite que "é inevitável que entremos na fase de mitigação dentro de horas ou dias" porque "a evolução da situação está a ser muito rápida".



Por isso, garante que os planos para esta nova fase estão a ser preparados. Uma das preocupações que os deputados sublinharam, fazendo eco das queixas dos profissionais, é a falta de equipamentos de proteção individual. Marta Temido refere as restrições que houve no mercado e a forma como Portugal procurou reforçar os stocks.

Além da compra conjunta por parte da Comissão Europeia, que vai avançar na próxima semana, Marta Temido garantiu que "estamos a comprar todas as quantidades existentes no mercado", incluindo com pagamentos antes da entrega. No entanto, não consegue dizer quando vão poder chegar aos profissionais.

