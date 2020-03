O Mundo e a pandemia de coronavírus

O novo coronavírus já chegou a 118 países ou regiões, fez cerca de 120 mil infetados e mais de 4.500 mortos.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou esta quarta-feira a doença Covid-19 como pandemia.

Detetado em dezembro do ano passado, na cidade chinesa de Wuhan, o número de infetados com o coronavírus ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 118 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 61 casos confirmados.



