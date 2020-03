Vigilância, atenção e respeito

No final do Jornal da Noite da SIC, Rodrigo Guedes de Carvalho relembrou aos portugueses que, apesar do cenário de pandemia, os portugueses podem manter os seus compromissos, mas com uma atenção suplementar, porque “esta não é daquelas que se resolve a pensar que isso só acontece aos outros”.

É ainda importante não esquecer de respeitar o espaço dos outros, acrescentou.

De acordo com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, uma "pandemia não é uma palavra para ser usada de forma leve ou descuidada. É uma palavra que, se usada incorretamente, pode causar medo irracional ou aceitação injustificada de que a luta acabou, levando a sofrimento desnecessário”.

A Organização Mundial de Saúde declarou esta quarta-feira a doença Covid-19 como pandemia.

O coronavírus foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.300 mortos em 28 países e territórios. Portugal tem 61 casos confirmados.

A OMS justifica a declaração de pandemia com "níveis alarmantes de propagação e inação".

"Os países podem ainda mudar o curso desta pandemia se detetarem, testarem, tratarem, isolarem, rastrearem e mobilizarem as pessoas na resposta", ressalvou Tedros Adhanom Ghebreyesus, na sede da OMS, em Genebra, na Suíça.

