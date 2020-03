São cada vez mais as universidades a suspender as aulas presenciais e a cancelar eventos por causa do coronavírus.

A Universidade do Porto, do Algarve, de Évora e o Instituto Universitário de Lisboa fecham as portas aos alunos e, pelo menos até ao final do mês, a matéria é ensinada à distância através de plataformas online.

