Caso suspeito em médica encerra Centro de Saúde de Sacavém até dia 20

O Centro de Saúde de Sacavém, em Loures, vai estar encerrado, pelo menos, até dia 20, devido a um caso suspeito de Covid-19 numa médica que atende naquela unidade, disse hoje à agência Lusa fonte da autarquia.

"Aquilo que nos foi dito é que se trata de uma médica estagiária que esteve recentemente em Espanha e que apresentou sintomas. Para já, as consultas estão suspensas e só atendem para passar receitas ou fazer pensos", adiantou à Lusa o presidente da União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho, Carlos Gonçalves.

O autarca explicou que aguarda indicações das alternativas para os cerca de 40 mil utentes daquele centro de saúde, que integra também a Unidade de Saúde Familiar (USF) de Camarate.

"A qualquer momento, os responsáveis do agrupamento irão transmitir-nos qual é a alternativa, que poderá passar pelo Centro de Saúde do Prior Velho. Estamos totalmente disponíveis para colaborar com a solução que for encontrada", sublinhou.

A USF de Camarate enviou um SMS aos utentes a avisar que, "por indicação do delegado de saúde", aquela unidade "estará encerrada até ao dia 20 de março" e pede que, em alternativa, recorram à Linha de Saúde SNS24.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.

A região Norte continua a ser a que regista o maior número de casos confirmados (44), seguida da Grande Lisboa (23) e das regiões Centro e do Algarve, ambas com cinco casos confirmados da doença.

O boletim divulgado hoje assinala também que há 133 casos a aguardar resultado laboratorial e 4.923 contactos em vigilância, mais 1.857 do que na quarta-feira. No total, desde o início da epidemia, a DGS registou 637 casos suspeitos.

