Secretário da Comunicação do Brasil tem coronavírus. Bolsonaro vai fazer teste

O secretário de Comunicação do Presidente brasileiro Jair Bolsonaro está infetado com o novo coronavírus.

Perante a confirmação deste caso, o Presidente do Brasil vai fazer os testes, assim como todos os membros da comitiva que acompanhou o secretário Fábio Wajngarten numa viagem aos Estados Unidos da América.

A primeira-dama Michelle Bolsonaro também vai ser submetida a análises.

EUA pedem informação

A embaixada dos Estados Unidos da América em Brasília contactou o Governo do Brasil após a confirmação.

A informação foi avançada pelo jornal brasileiro O Globo, que acrescentou que o pedido de informações ocorreu porque o chefe de comunicação do Governo brasileiro esteve com o Presidente dos EUA, Donald Trump, no sábado, num jantar oferecido ao Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, na Flórida.

De acordo com a Lusa, no Brasil, foram registados oficialmente 52 casos de Covid-19, segundo um balanço divulgado pelo Ministério da Saúde do país na quarta-feira à tarde, mas a imprensa local aponta para pelo menos 69 casos, contabilizando informações atualizadas durante a noite.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

