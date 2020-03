Deslocações a pé em Itália têm de ser justificadas e festas e jantares estão proibidos

Com mais de 800 mortos e 12 mil pessoas infetadas, o Governo italiano continua a apertar as regras de contenção da pandemia do novo coronavírus.

Desde quarta-feira à noite, só as farmácias, supermercados, bombas de gasolina e tabacarias podem estar abertas. Todos os outros estabelecimentos comerciais fecharam.

As novas regras estão em vigor pelo menos até 25 de março.

