Irlanda encerra escolas, universidades e outros estabelecimentos públicos

Todas as escolas, universidades e outros estabelecimentos públicos vão encerrar, a partir desta sexta-feira, na Irlanda, como medida de prevenção à pandemia do novo coronavírus.

A medida está em vigor até pelo menos dia 29 de março.

As reuniões com mais de 100 pessoas, em locais fechados, e com mais de 500 participantes, em espaços abertos, são desaconselhadas pelo Governo irlandês.

O primeiro-ministro apela a que seja dada preferência ao trabalho a partir de casa.

Todos os estabelecimentos que continuarem abertos têm de garantir uma distância de segurança entre os utentes.

Na Irlanda, já morreu uma pessoa com Covid-19 e 43 foram infetadas.

