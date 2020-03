A Madeira vai rastrear todos os passageiros e tripulações à chegada aos aeroportos da região, como medida de prevenção à pandemia do novo coronavírus.

O controlo será feito com inquérito dentro do avião e medição de temperatura. As equipas de saúde deverão estar no terreno no início da próxima semana.

Outra das medidas é a proibição de navios de cruzeiros e iates nos portos, que entra esta quinta-feira em vigor. Esta medida implica a perda de 23 escalas e 50 mil turistas.

