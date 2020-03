Número de casos de coronavírus não para de aumentar no Reino Unido

No Reino Unido, o número de casos do novo coronavírus não para de aumentar. Para já, as escolas continuam abertas e os eventos não estão a ser cancelados.

Boris Johnson admitiu esta tarde que o número de britânicos infetados pode ser até quase 20 vezes superior ao número de casos confimrados até ao momento, como nos conta o correspondente da SIC em Londres, Emanuel Nunes.

SIGA AO MINUTO AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE O SURTO DE COVID-19

Veja também: