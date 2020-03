Adiada volta a Itália em bicicleta

A Volta a Itália em bicicleta, que deveria decorrer entre 9 e 31 de maio, com partida em Budapeste e chegada em Milão, foi adiada para data indeterminada devido à pandemia do Covid-19.

"A RCS, em linha de conta com a situação nacional e internacional, comunica que as datas do Giro2020 estão adiadas", refere a Sociedade organizadora da competição em comunicado, poucas horas depois de a Hungria ter cancelado as etapas, as três iniciais, que devia receber.