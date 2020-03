Governo aprova contratação de médicos aposentados

O Governo aprovou a contratação de médicos aposentados, sem sujeição aos limites de idade, e a suspensão dos limites de trabalho extraordinário para fazer face à pandemia da Covid-19.

As medidas servem para "garantir o estado de prontidão" do Serviço Nacional da Saúde (SNS), refere um comunicado do Conselho de Ministros realizado na quinta-feira e hoje divulgado.



ESCOLAS FECHADAS ATÉ 9 DE ABRIL

As escolas de todos os graus de ensino vão suspender todas as atividades letivas presenciais a partir de segunda-feira devido ao surto de Covid-19, anunciou esta noite o primeiro-ministro, António Costa, numa declaração ao país.

Esta medida, temporária, vigora até ao fim do período letivo, antes das férias da Páscoa, e será reavaliada a 9 de abril.

A medida vai atingir mais de dois milhões de alunos: Só no ensino pré-escolar estão inscritas cerca de 240 mil crianças, no ensino básico e secundário são quase 1,4 milhões e nas instituições de ensino superior perto de 373 mil alunos. A estes juntam-se ainda as crianças das creches.

