Espanha declara estado de alerta e limita deslocações dos cidadãos

O Governo espanhol decidiu este sábado limitar todas as deslocações que não sejam estritamente necessárias, como medida para evitar a propagação do novo coronavírus.

Os espanhóis poderão deslocar-se para ir ao trabalho, à farmácia, ao supermercado ou cuidar de familiares idosos ou doentes. Mas devem regressar logo para casa, onde têm de permanecer.

O Executivo de Madrid decertou o estado de alerta, para todo o país, durante pelo menos 15 dias.

Como parte do estado de alerta, o ministro do Interior vai controlar todas as forças de segurança, incluindo locais e regionais.

As autoridades de saúde de Espanha anunciaram este sábado que o número de infetados chegou aos 5.753, sendo que metade foram registados em Madrid. Nas últimas 24 horas, o número aumentou mais em mais de 1.500.

