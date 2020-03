Coreia do Sul com 76 novos casos de Covid-19

A Coreia do Sul anunciou este domingo mais 76 casos nas últimas 24 horas, o menor aumento diário de novas infeções causadas pelo novo coronavírus desde 21 de fevereiro.

Os números anunciados elevaram o total de infetados no país para 8.162. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças adiantou igualmente que o número de mortos aumentou para 75, com mais três a serem registados no sábado.

A mesma entidade indicou que 120 pessoas tiveram alta hospitalar nas últimas 24 horas, elevando o número de recuperados para 834.

A maioria dos casos na Coreia do Sul foi identificada na cidade de Daegu e áreas próximas.

O novo coronavírus foi detetado pela primeira vez em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.700 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassa agora os 151 mil, com registos em 137 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 169 casos confirmados.

A Organização Mundial da Saúde declarou entretanto que o epicentro da pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) se deslocou da China para a Europa, onde se situa o segundo caso mais grave, o da Itália, que anunciou no sábado 175 novas mortes e que regista um total de 1.441 vítimas fatais.

Veja também: