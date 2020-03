Coronavírus: 1.441 pessoas morreram em Itália e mais de 21 mil foram infetadas

Em apenas um dia, Itália registou 175 mortes devido à Covid-19 e mais de 2.700 ficaram infetadas.

No total, o novo coronavírus já fez 1.441 mortos e infetou 21.157 pessoas no país, que continua a apertar as medidas de contenção.

Muitas cidades estão a fechar os jardins e parques públicos. Foi suspenso o pagamento de impostos e o Governo italiano prometeu outros apoios, como a redução do preço da água, luz e gás ou das rendas das casas.

Quem sair à rua sem autorização em Itália pode ir preso

O testemunho de um português que vive em Itália.

Em Itália, todas as pessoas que querem sair à rua têm de preencher um formulário. Se não o fizerem arriscam-se a ter até três meses de prisão.



