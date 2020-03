Covid-19: Mulher do primeiro-ministro espanhol infetada

A mulher do primeiro-ministro espanhol está infetada como novo coronavírus, indicaram este sábado fontes do Governo de Espanha, que asseguraram que tanto ela como o marido, Pedro Sánchez, se encontram bem.

Ambos se mantêm no Palácio da Moncloa e seguem as medidas de prevenção estabelecidas pelas autoridades sanitárias. O resultado positivo da mulher de Sáchez foi detetado na sequência de testes realizados nas últimas horas às pessoas mais próximas do chefe do Governo.

Esta semana, as ministras Irene Montero (Igualdade) e Carolina Darias (Política Territorial) também tiveram testes positivos para a Covid-19.A Espanha é um dos países mais afetados pela pandemia, com 120 mortes e mais de 4.200 casos confirmados.

O novo coronavírus foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.700 mortos em todo o mundo. O número de infetados ultrapassou as 151 mil pessoas, com casos registados em 137 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 169 casos confirmados.