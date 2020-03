Autoridade Marítima interdita aglomeração de pessoas em todas as praias

A Autoridade Marítima Nacional interditou todas as atividades desportivas ou de lazer que impliquem aglomerados de pessoas, nas praias do Continente, Madeira e Açores, de forma a minimizar a probabilidade de disseminação da Covid-19.

Esta é uma medida preventiva, em alinhamento com as medidas implementadas pelo Governo para conter a propagação da Covid-19. Esta interdição será levantada logo que estejam reunidas todas as condições de segurança.

Na página na internet, a Autoridade Marítima Nacional reforça ainda o alerta para a não ida a banhos e recomenda que as pessoas não se desloquem às praias, de forma a minimizar a propagação da doença.