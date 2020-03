Lisboa a meio gás com medidas de contenção em vigor

Esta segunda-feira foi dia de regresso de muitos portugueses ao trabalho, numa altura em que entram em vigor as medidas excepcionais, decretadas pelo Governo. Na estação fluvial do Terreiro do Paço, em Lisboa, o dia foi marcado pela fraca afluência de passageiros.

