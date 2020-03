Sobe para 331 o número de infetados com o coronavírus em Portugal

O número de casos positivos de Covid-19 em Portugal subiu esta segunda-feira para 331, mais 86 em relação a domingo, anunciou há instantes a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Esta subida representa um aumento de 35% em relação aos dados de ontem. Há ainda 18 casos internados em Unidades de Cuidados Intensivos.

No boletim divulgado esta segunda-feira pela DGS, há, desde 1 de janeiro, um total de 2.908 casos suspeitos, dos quais 374 aguardam os resultados das análises, e 2.203 testes que deram negativo.

O número de casos recuperados é de três.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região mais afetada, com 142 casos. Segue-se a região Norte com 138. A região Centro regista 31 casos, o Algarve 13 e os Açores um.

Os casos confirmados:

um menino e duas meninas com menos de 10 anos;

27 jovens entre os 10 e os 19 anos;

38 casos entre os 20 e 29 anos;

65 entre os 30 e 39 anos;

68 entre 40 e os 49 anos;

52 entre os 50 e os 59 anos;

37 entre os 60 e 69 anos;

28 entre os 70 e os 79;

12 casos com mais de 80 anos.

