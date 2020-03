O testemunho de estudantes portugueses retidos em Itália

Um grupo de estudantes portugueses está retido em Itália por causa do novo coronavírus. Os oito jovens viajaram no início de fevereiro para o Sul do país em Erasmus e tentaram regressar a Portugal, no entanto já foram canceladas duas das suas viagens.

SIGA AQUI AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE A COVID-19 AO MINUTO

Veja também: