Trabalhadores da Metro do Porto recusaram-se a fazer limpeza das estações

Muitos trabalhadores não fizeram, esta manhã, a limpeza das estações do metro do Porto. Os funcionários dizem que não têm kits de proteção contra o coronavírus num local por onde passam milhares de pessoas. A Metro do Porto diz que a segurança dos utentes não está em causa.

