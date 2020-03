Covid-19: Segundo teste a Marcelo Rebelo de Sousa deu negativo

O Presidente da República fez esta terça-feira o segundo teste à Covid-19, decorridos 15 dias sobre a sessão com alunos da escola de Iães, Felgueiras.

O resultado do teste foi negativo, segundo uma nota publicada no site da Presidência da República. Marcelo Rebelo de Sousa irá trabalhar, ainda esta tarde, para o Palácio de Belém.

O Presidente da República prepara-se para fazer uma declaração ao país na quarta-feira à noite, após a reunião do Conselho de Estado, convocada para discutir a possível declaração do estado de emergência no país face à pandemia de Covid-19.

O estado de emergência é declarado pelo Presidente da República mediante autorização do parlamento e ouvido o Governo, perante "calamidade pública" e vigora por quinze dias que podem ser renovados.

