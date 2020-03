GNR detetou camionista com sintomas da Covid-19 na fronteira

A GNR detetou, na manhã desta terça-feira, no posto da fronteira em Quintanilha, um camionista com sintomas relacionados com o novo coronavírus. Após ter sido contactada a linha da SNS 24, o homem foi reencaminhado para o hospital de Bragança para uma posterior avaliação.

O Governo anunciou na segunda-feira, a reposição do controlo das fronteiras.

SIGA AQUI AO MINUTO TODA A INFORMAÇÃO SOBRE A COVID-19

Veja também: