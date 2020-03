Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia reúnem-se hoje por videoconferência, para discutir a resposta à pandemia do novo coronavírus.

Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, diz que conter a propagação do vírus, através do fornecimento de equipamento médico e da investigação, é a chave para conter a crise de saúde pública e limitar as consequências económicas do surto.

