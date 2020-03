Covid-19: "Governo deve intervir no estritamente necessário"

O primeiro-ministro, António Costa, esteve esta segunfa-feira no Jornal da Noite da SIC para falar sobre a pandemia Covid-19 que em Portugal já matou uma pessoa.

O primeiro-ministro defendeu que o Governo deve intervir apenas no essencial no que diz respeito à pandemia Covid-19.

António Costa realçou ainda que a sociedade deve manter-se em funcionamento para assegurar as condições básicas de vida.

"As pessoas não sabem o que é o estado de emergência"

Na entrevista no Jornal da Noite, António Costa explicou que declarar estado de emergência terá um forte impacto na sociedade.

O Conselho de Estado só reúne na quarta-feira, mas o primeiro-ministro disse que já está desenhar possíveis medidas com o Presidente da República.

Os primeiros casos do vírus "2019 -- nCoV" apareceram em meados de dezembro na cidade chinesa de Wuhan, capital e maior cidade da província chinesa de Hubei, quando começaram a chegar aos hospitais pessoas com uma pneumonia viral.

Os sintomas destes coronavírus são mais intensos do que uma gripe e incluem febre, dor, mal-estar geral e dificuldades respiratórias, incluindo falta de ar.





Direto

Primeira morte em Portugal

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou esta segunda-feira a primeira morte em Portugal por causa da Covid-19. Há ainda 331 pessoas infetadas.

OMS considera pandemia "a maior crise sanitária global do nosso tempo"

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a pandemia de Covid-19 é "a maior crise sanitária global do nosso tempo" e apelou para que sejam realizados testes a todos os casos suspeitos.

Em conferência de imprensa em Genebra, o diretor-geral da OMS indicou que há agora "mais casos e mortes no resto do mundo do que na China".

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Depois da China, a Europa tornou-se no centro da pandemia, com quase 60 mil infetados e pelo menos 2.684 mortos. A Itália com 2.158 mortos (em 27.980 casos), a Espanha com 309 mortos (9.191 casos) e a França com 127 mortos (5.423 casos) são os países mais afetados na Europa.

A DGS preparou um dossier sobre o COVID-19, que responde a várias perguntas:

EUA começaram a testar vacina em humanos

Os Estados Unidos começaram esta segunda-feira a testar em humanos uma vacina que proteja as pessoas do contágio pelo novo coronavírus, anunciou o Instituto Nacional de Saúde norte-americano.

Segundo o organismo estatal de saúde dos EUA, especialistas administraram uma vacina ao primeiro de 45 voluntários, todos adultos saudáveis, com idades entre os 18 e os 55 anos, que participarão nesta investigação, nas próximas seis semanas.

Veja também: