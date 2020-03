Corrida de remo Cambridge/Oxford cancelada pela primeira vez desde II Guerra Mundial

A tradicional corrida de remo no rio Tamisa, que todos os anos na primavera põe frente a frente as universidades de Cambridge e Oxford, não se realizará este ano devido à epidemia de Covid-19, anunciaram esta segunda-feira os organizadores.

"Devido à situação atual relacionada com o surto do Covid-19, o 'The Boat Race', programado para 29 de março foi cancelado", anunciou a empresa organizadora do evento num comunicado à imprensa.