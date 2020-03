Jorge Jesus repete teste à Covid-19

Treinador apresenta quadro estável de saúde

Jorge Jesus repetiu esta segunda-feira um teste ao coronavírus. O treinador português repetiu o teste depois do primeiro ter sido inconclusivo e por ter dado "positivo fraco".

De acordo com um comunicado do clube, Jorge Jesus “está sob os cuidados do departamento médico do Flamengo e apresenta quadro estável de saúde”.

A equipa técnica e os jogadores do Flamengo fizeram análises depois do vice-presidente do clube ter sido infetado.

Fonte próxima do treinador diz que Jesus não apresenta sintomas da doença. Ainda assim, vai estar isolado em casa enquanto aguarda o resultado do segundo teste.

O técnico português está a ser acompanhado pelo departamento médico do Flamengo.

Portugal registou hoje a primeira morte devido ao coronavírus. Há mais de 300 infetados no país.

