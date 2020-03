"Temos de dar tudo por tudo para salvar vidas": primeiro-ministro sobre o coronavírus

"Temos de dar tudo por tudo para salvar vidas e as medidas têm de ir sendo tomadas em função da necessidade do dia-a-dia"

António Costa esteve esta segunda-feira no Jornal da Noite da SIC para falar sobre o coronavírus.

O primeiro-ministro abordou temas como as medidas de restrição em lojas e centros comerciais, a resposta dos hospitais à Covid-19, o fecho das fronteiras com Espanha e ainda o impacto do coronavírus na economia.

António Costa falou ainda do impacto na cultura e no desporto e o futuro de Portugal depois do coronavírus.

