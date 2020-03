Covid-19: Primeiro-ministro diz que Governo deve intervir no "estritamente necessário"

O primeiro-ministro defendeu esta segunda-feira, no Jornal da Noite, que o Governo deve intervir apenas no essencial no que diz respeito à pandemia Covid-19.

António Costa realçou que a sociedade deve manter-se em funcionamento para assegurar as condições básicas de vida.

