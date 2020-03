Tom Hanks e a mulher já deixaram o hospital após diagnóstico de Covid-19

Tom Hanks, que anunciou na passada quarta-feira que estava infetado com o novo coronavírus, assim como a mulher Rita Wilson, tiveram alta hospitalar. O casal, que viajou para a Austrália para as gravações de um filme sobre Elvis Presley, tem estado internado no Hospital de Queensland.

https://www.instagram.com/p/B9vzgNkpP4C/?utm_source=ig_web_copy_link continuam agora a cumprir a quarentena, numa casa arrendada, refere a revista People.

O ator tem dado conta da evolução do estado de saúde nas redes sociais, onde tem deixado palavras de agradecimento a todos os que têm cuidado dele e da mulher.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.850 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Depois da China, que regista a maioria dos casos, a Europa tornou-se no centro da pandemia, com quase 60 mil infetados e pelo menos 2.684 mortos.

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras, como é o caso da Austrália, onde já se registaram pelo menos 3 mortes e mais de 370 casos de infetados com o novo coronavírus.

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.

Veja também: