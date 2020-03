Tom Hanks revela que está infetado com coronavírus

O ator norte-americano Tom Hanks anunciou esta quarta-feira na rede social Facebook que está infetado com o novo coronavírus:

O ator explicou que está com a mulher, Rita Wilson, na Austrália e que ambos começaram a sentir-se cansados, com frio e dores no corpo. Depois de terem feito o despiste ao coronavírus, o teste deu positivo.

Tom Hanks explica que os dois serão isolados durante o tempo "necessário" para garantir a segurança da saúde pública e que irá manter os seguidores atualizados.

O casal estava na Austrália para as gravações de um filme, ainda sem nome, sobre Elvis Presley.

Os números do novo coronavírus

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou esta quarta-feira a doença Covid-19 como pandemia. A OMS justifica a declaração de pandemia com "níveis alarmantes de propagação e inação".

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

O novo coronavírus, a nível mundial, regista já mais de 124 mil casos em 113 países e mais de 4.500 mortes.

Veja também: