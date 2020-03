Contra-análise realizada por Jorge Jesus com resultado inconclusivo para Covid-19

O Flamengo revelou esta terça-feira que a contra-análise realizada pelo treinador Jorge Jesus teve um resultado inconclusivo para a Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Numa publicação na rede social Twitter, o clube brasileiro revela que por "(...) recomendação do laboratório responsável, o treinador fará nova coleta de materiais na manhã desta terça-feira".

O emblema carioca refere ainda que o resultado do novo teste será conhecido entre 24 e 48 horas.

PRIMEIRO RESULTADO FOI "POSITIVO FRACO E INCONCLUSIVO"

O técnico português repetiu o teste depois do primeiro ter sido inconclusivo e por ter dado "positivo fraco".

A equipa técnica e os jogadores do Flamengo fizeram análises depois do vice-presidente do clube ter sido infetado.

Fonte próxima do treinador diz que Jesus não apresenta sintomas da doença. Ainda assim, vai estar isolado em casa enquanto aguarda o resultado do segundo teste.

O técnico português está a ser acompanhado pelo departamento médico do Flamengo.

Ricardo Moraes

JORGE JESUS AGRADECE MENSAGENS DE APOIO

O treinador do Flamengo publicou um vídeo na rede social Instagram onde agradece as mensagens de apoio que tem recebido ao longo do dia.

Portugal registou esta segunda-feira a primeira morte devido ao coronavírus. Há mais de 300 infetados no país.

No Brasil registam-se 234 casos positivos, dois deles já recuperaram.

Veja também: