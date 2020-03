A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou esta segunda-feira a primeira morte em Portugal devido ao coronavírus. Trata-se de um homem com mais de 80 anos que morreu ao início da tarde no Hospital de Santa Maria.

O doente tinha "várias patologias associadas" e estava internado há vários dias, em Lisboa, disse a ministra, que transmitiu as condolências à família e amigos.

A informação foi avançada em conferência de imprensa para fazer o ponto da situação da Covid-19 em Portugal.

Entretanto, o Presidente da República apresentou os seus sentidos pêsames à família da primeira vítima mortal, através de uma nota publicada no site oficial da Presidência.

Os números da Covid-19 em Portugal

Portugal registou até esta segunda-feira 331 casos confirmados de Covid-19. Há três pessoas já recuperadas e foi anunciada a primeira vítima mortal no país.

A região mais afetada é Lisboa e Vale do Tejo, com 142 casos. Segue-se a região Norte com 138. A região Centro regista 31 casos, o Algarve 13 e os Açores um.

Atualmente, há 18 cadeias de transmissão ativas em Portugal, mais quatro do que no domingo.

O Alentejo e a Madeira são as únicas regiões do país sem casos registados pela DGS.

