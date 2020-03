"Necessidade estrita de Estado de Emergência não é evidente", diz Paulo Rangel

Paulo Rangel considerou que Estado de Emergência em Portugal neste momento não é evidente. Para o eurodeputado do PSD, os portugueses têm estado a cumprir as orientações do Governo.

Esta noite na SIC Notícias, defendeu que a o Estado de Emergência é rígio e complexo. E acrescentou que devia haver "uma espécie de Estado de Alarme" que desse alguma capacidade de intervenção ao Estado.

