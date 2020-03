Turquia regista primeira morte causada pela Covid-19

A Turquia anunciou hoje a primeira morte em resultado da propagação do novo coronavírus no país, onde 98 pessoas estão infetadas.

O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Fahrettin Koca, durante uma conferência de imprensa.

O governante precisou que a vítima é um homem de 89 anos, que contraiu o vírus depois de ter estado em contacto com um funcionário com "ligações à China".

O número de casos de infetados com o novo coronavírus (Covid-19) na Turquia aumentou de 47 para 98, comunicou o ministro, realçando que "a grande maioria das pessoas testadas positivamente recuperou".

A Turquia adotou uma série de medidas para contrariar a pandemia, entre as quais a suspensão de várias ligações aéreas e o encerramento de locais culturais, restaurantes, cafés e salões de festa, bem como de escolas e universidades.

As autoridades anunciaram igualmente a suspensão das orações coletivas nas mesquitas.

Os números do coronavírus

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 189 mil pessoas, das quais mais de 7.800 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 81 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 146 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Os países mais afetados depois da China são a Itália, com 2.503 mortes para 31.506 casos, o Irão, com 988 mortes (16.169 casos), a Espanha, com 491 mortes (11.178 casos) e a França com 148 mortes (6.633 casos).

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

