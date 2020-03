Bolsa de Lisboa afunda para o valor mais baixo de sempre

Com o país prestes a entrar em Estado de Emergência, a bolsa de Lisboa afundou hoje para o valor mais baixo de sempre.

A bolsa de Lisboa voltou hoje a encerrar em terreno negativo, após o alívio registado na sessão anterior, com o índice PSI20 a perder 5,03% para 3.641,80 pontos, acompanhando as descidas na Europa.

A Ibersol liderou as descidas e recuou 14,16% para quatro euros. Nas maiores descidas fecharam a Altri (10,05% para 2,88 euros), a Semapa (9,19% para 7,31 euros), a EDP (8,65% para 3,31 euros) e a EDP Renováveis (8,56% para 9,29 euros). Os CTT recuaram 4,47% para 1,97 euros, o BCP cedeu 4% para 0,10 euros, a Galp baixou 3,72% para 8,50 euros e a Jerónimo Martins perdeu 2,81% para 15,03 euros. A NOS registou a descida mais ligeira (0,14% para 2,83 euros).

As principais bolsas europeias fecharam todas em queda.

Paris desceu 5,94%, Frankfurt 5,56%, Londres 3,74%, Madrid 3,44% e Milão recuou 1,27%, com os mercados a mostrarem algum ceticismo depois das medidas anunciadas por vários governos para travar os efeitos económicos do coronavírus.



O novo coronavírus está a penalizar fortemente os mercados financeiros e a atirar as bolsas para os valores mais baixos de dezenas de anos.

A instabilidade e volatilidade dos mercados deverá continuar nas próximas semanas, com os investidores a alternarem entre o pessimismo à medida que se vão divulgando novos casos de contágio pelo mundo e o otimismo com anúncios de medidas expansionistas.

Para o analista e presidente da DFI Broker, Pedro Lino, as bolsas irão continuar voláteis nos próximos dois meses, à medida que são conhecidos os efeitos desta pandemia nos resultados das empresas.

"Iremos assistir a um rebalanceamento dos índices com o setor da banca, turismo, aviação e construtores de automóveis a perderem peso para as farmacêuticas, distribuição e 'utilities'", refere.

O analista afirma que os investidores, com visão de longo prazo, estão nesta altura a ter oportunidade "de entrar a desconto em empresas com elevada capacidade de gerar resultados, e cujo balanço é sólido o suficiente para ultrapassar esta fase de crise".

A principal consequência desta pandemia é um forte abrandamento da economia, com provavelmente uma recessão no primeiro semestre de 2020, para a partir de setembro existir uma retoma mais sólida, estima.

"Estaremos dependentes da segurança em termos de saúde pública, para uma recuperação mais sólida do mercado", refere o analista, acrescentando que as empresas de grande capitalização serão as que se irão aguentar melhor e provavelmente sair mais fortes desta crise, uma vez que as PME podem enfrentar constrangimentos de tesouraria que impedirão algumas de continuar a sua atividade.