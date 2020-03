Covid-19: Declarado recolher obrigatório no Peru

O Peru declarou hoje recolher obrigatório em todo o território, para tentar combater a epidemia do novo coronavírus.

"Solicitamos a imobilização obrigatória a partir de hoje, das oito da noite às cinco da manhã", anunciou o Presidente, Martin Vizcarra, numa conferência de imprensa."Há ajustes a fazer em relação ao estado de emergência", que está em vigor desde segunda-feira, acrescentou o chefe de Estado para justificar esta sua decisão, que agrava as restrições constitucionais no Peru.

A circulação de todos os carros de passeio, que não prestam serviços essenciais, também será suspensa a partir de quinta-feira, acrescentou Vizcarra.

Os números do coronavírus

Atualmente, o Peru tem 145 casos relatados de Covid-19, mas não registou nenhuma morte.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 210 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.750 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 84.000 recuperaram da doença.

Os países mais afetados depois da China são a Itália, com 2.978 mortes para 35.713 casos, o Irão, com 1.135 mortes (17.350 casos), a Espanha, com 558 mortes (13.716 casos) e a França com 175 mortes (7.730 casos).

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Veja também: