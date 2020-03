Covid-19: Israel fecha fronteiras a todos os cidadãos estrangeiros

Israel vai fechar as fronteiras a todos os cidadãos estrangeiros, excetuando aqueles que já sejam residentes, com o intuito de combater a pandemia do novo coronavírus, anunciou hoje o ministério do Interior.

Até agora foram contabilizadas 433 pessoas contaminadas com a Covid-19, motivo pelo qual todos os locais de lazer, escolas e universidades foram já encerrados.

"No seguimento das recomendações do Ministério da Saúde, foi decidido que a partir de hoje os estrangeiros que não são cidadãos israelitas, nem residentes não poderão entrar no território", indicou o ministério, em comunicado.

Até hoje, os estrangeiros que provassem que tinham a possibilidade de ficar em quarentena (durante 14 dias) estavam autorizados a entrar em Israel.

Israel já tinha endurecido, esta terça-feira, as medidas destinadas a travar a propagação da Covid-19. Por determinação do ministério da Saúde, que anunciara também a suspensão dos transportes públicos durante a noite, a população apenas poderia sair de casa para adquirir bem alimentares, medicamentos, realizar consultas médicas ou para ir trabalhar em locais onde não estivessem mais de 10 pessoas.

Os estrangeiros que residem em Israel também não estão autorizados a entrar na região ocupada da Cisjordânia, onde 44 pessoas se encontram infetadas pela Covid-19.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 210 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.750 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 84.000 recuperaram da doença.

SIGA AQUI AO MINUTO TODA A INFORMAÇÃO SOBRE A COVID-19

Veja também: