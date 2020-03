A imagem no corredor do Curry Cabral que está a emocionar todos

"Paramos, respiramos, tomamos balanço e avançamos. Sem hesitações, sem medos, porque estamos TODOS juntos": é assim que começa a legenda da imagem que Nuno Moreira publicou no Facebook.

Na fotografia, é possível ver Nuno Moreira a confortar uma mulher, agarrado ao seu pescoço. De acordo com outras publicações na página, Nuno é um profissional de saúde no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

"Somos uma equipa, somos colegas, somos amigos. Continuemos, juntos, sem medos, “I’ve got your back” - não tem tradução literal, mas diz tudo. Hoje, amanhã e para sempre.", prossegue na legenda.

A imagem tem mais 4,5 mil partilhas na rede social.

"Fazemos o nosso trabalho não sabendo se vamos ter tempo para ver a nossa família ou se vamos sequer regressar a casa"

No dia 14 de março, Nuno Moreira já tinha partilhado uma imagem, também no Curry Cabral, com uma colega a fazer o símbolo do coração.

Escrevia assim: "Um agradecimento a todos pela corrente de energia positiva! Estamos na linha da frente , cansados, exaustos, mas determinados a cuidar de todos os que nos chegam nas melhores ou piores condições ! Fazemos o nosso trabalho não sabendo o dia de amanhã , não sabendo se vamos ter tempo para ver a nossa família ou se vamos sequer regressar a casa. Precisamos de todos vocês , precisamos que cumpram as indicações e permaneçam em casa , lavem as mãos e evitem os contactos sociais !! Temos que ser Um por todos e todos por um 💓"

SIGA AQUI AO MINUTO TODA A INFORMAÇÃO SOBRE A COVID-19

O Curry Cabral foi a primeira unidade de referência para receber pessoas infetadas pela pandemia de Covid-19. Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou quarta-feira o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que na terça-feira. O número de mortos no país subiu para dois. O número de mortos subiu para dois e de pessoas curadas para quatro.

Veja também: