Grupo Inditex fecha cerca de 350 lojas em Portugal

As lojas dos centros comerciais começaram a fechar desde a restauração até ao vestuário. O grupo Inditex, do qual faz parte a Zara, encerrou esta quarta-feira as cerca de 350 lojas existentes em Portugal.

O encerramento é por tempo indeterminado, sendo que os serviços online vão continuar a funcionar. A decisão surgiu no mesmo dia em que a imprensa espanhola divulgou o impacto económico sofrido pela dona da Zara. Só num mês as vendas caíram 24%.

