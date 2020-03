Os pontos essenciais do decreto do Estado de Emergência

O Parlamento esteve suspenso até às 17h00 desta quarta-feira para que os partidos pudessem analisar o pedido do Presidente da República para ser decretado o Estado de Emergência em Portugal.

O decreto terá de ser aprovado pela Assembleia da República em votação.

Os pontos essenciais do decreto

Presidente da República propõe internamento compulsivo em domicílio ou estabelecimentos de saúde

Restrições à circulação na via pública

Proposta prevê a requisição civil de imóveis, unidades comerciais, industriais e outras empresas

Propõe a requisição civil de unidades de saúde privadas e sociais

Poderá ser decretada a requisição de profissionais públicos e privados dos setores da saúde, proteção civil, segurança e defesa

Fica suspenso o direito à greve

Podem ser impostas restrições à liberdade de culto

Procuradoria Geral da República e Provedoria de Justiça mantêm-se em permanência de funções

O documento do projeto do decreto presidencial foi publicado, entretanto, no site oficial da Presidência da República e pode ser consultado na íntegra.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falará ao país esta noite às 20h00.

“O país não vai parar, temos de continuar”

O primeiro-ministro informou esta quarta-feira que o Conselho de Ministros, atendendo aos fundamentos do pedido do Presidente da República, dá o parecer favorável ao decreto presidencial que vai declarar o Estado de Emergência em Portugal.

António Costa explica aos portugueses que com esta declaração a democracia “não será suspensa” e que a sociedade continuará aberta “com cidadãos livres, responsáveis por si e pelos outros”.

“Queremos continuar a viver numa sociedade em que cada um cuida de si e dos outros, em que ninguém é deixado ao abandono”, disse o primeiro-ministro.

O chefe do Governo explicou ainda que a prioridade é prevenir a Covid-19, conter a pandemia e salvar vidas.

