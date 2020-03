Presidente da Câmara de Ovar acusa Governo de desarticulação

O presidente da câmara, Salvador Malheiro, acusa o Governo de desarticulação e diz que as medidas que o executivo está a tomar não são as do despacho assinado na terça-feira ao final da tarde pelo ministro da administração interna.

Em Ovar foi declarado o estado de calamidade, depois de confirmada a transmissão comunitária ativa do novo coronavírus.

