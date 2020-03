Terceiro teste de Jorge Jesus à Covid-19 deu negativo

Com o vice-presidente do Flamengo infetado, o laboratório que acompanha o clube não quis ter dúvidas. O primeiro teste a Jorge Jesus à Covid-19 deu positivo fraco ou inconclusivo e a contra-análise também não ofereceu certezas. O técnico repetiu os exames esta terça-feira e o resultado já saiu: é negativo.

A notícia foi avançada pelo clube brasileiro no Twitter.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, começou em dezembro na China e infetou mais de 210 mil pessoas em 170 países, das quais mais de 8.750 morreram.

Os países mais afetados depois da China, onde morreram 3.237 pessoas e 80.894 foram infetadas, são a Itália, com 2.978 mortes para 35.713 casos, o Irão, com 1.135 mortes (17.350 casos), a Espanha, com 558 mortes (13.716 casos) e a França com 175 mortes (7.730 casos).



